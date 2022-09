Pfizer, Ema: "ok come booster per 5-11enni"

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di coronavirus registrati nel nostro Paese nelle ultimea fronte di poco più di, tra molecolari e antigenici con ilIn calo il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che sonouno in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi,Sono inveceQuesti i dati diffusi oggi dal"In questa settimana l'incidenza è in calo,e rimane sotto la soglia epidemica. Il tasso di occupazione nei reparti ordinari è al, nelle rianimazioni all'1,4%, ben al di sotto di qualsiasi soglia di criticità. Considerata la disponibilità di nuovi vaccini adattati alle varianti circolanti, è importante soprattutto per i fragili e ultra60enni effettuare le dosi booster per ridurre il rischio di malattia grave e ospedalizzazione". Lo sottolinea il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute,in un video a commento dei dati settimanali.Dati interessanti arrivano anche dalnella settimana appena trascorsa si registra un calo dei contagi, con un valore nazionale pari a 152 nuovi casi ogni 100.000 residenti. Negli ultimi 30 giorni a registrare i dati di incidenza più elevati sono il Centro (148 nuovi casi ogni 100.000 residenti) e il Nord-Ovest (149 nuovi casi ogni 100.000 residenti). LaIl Comitato per i medicinali a uso umano, Chmp, dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha infatti "raccomandato di autorizzare l'uso di Comirnaty- come dose di richiamo per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni"