Settimana Europea della Mobilità, in treno con la bici: le iniziative del Gruppo FS

(Teleborsa) -: dal 16 settembre torna la settimanasotto lo slogana sottolineare l’importanza di creare sempre più sinergie e connessioni per incentivare modi di mobilità più sostenibili. E' quanto si legge suportale informativo delsottolineando che, proprio in quest'ottica, il Piano Industriale del Gruppo, con ilstila strategie e sfide per lo sviluppo multimodale dei principali servizi di mobilità collettiva del Paese attraverso le attività delle sue società di trasporto:In particolare, due le iniziative avviate dain occasione di questa settimana, in accordo con la Regione Umbria per promuovere l’utilizzo del treno:(sarà possibile viaggiare il 17 e il 18 settembre a bordo dei treni regionali con la propriasenza costi aggiuntivi sul prezzo del biglietto.) e(rivolta agli alunni delle scuole medie superiori che potranno utilizzare gratuitamente il treno regionale per spostarsi da casa a scuola, fino al 22 settembre, ultimo giorno della settimana Europea della Mobilità.Si promuove l’utilizzo della bicicletta anche ingrazie a un accordo tra la Regione, Ferrovie del Sud Est e Trenitalia: anche in questo caso il trasporto della biciclettaFS News ricorda anche che proprio di verde, colore simbolo per eccellenza della sostenibilità ambientale, si è tinto il nuovorecentemente presentato da Trenitalia, che vanta i primi sedili realizzati con tessuti ottenuti da plastica riciclata. Questo permette un risparmio del 32% di CO2, 94% di acqua e 64% di energia. Largo poi aiMaè anche un invito a rafforzare le sinergie tra le persone e i luoghi. In questo senso la trasformazione dei trasporti non può avvenire senza un dialogo tra ferrovia e città. Per questo ila lavorando per rendere le stazioni centri di interscambio tra treno e altri mezzi di trasporto, collettivi e a basso impatto di CO2.Concreto esempio i diversi accordi e le partnership intraprese con i servizi di bike sharing in varie città italiane, per offrire un’alternativa al mezzo privato per il primo e ultimo miglio. Tra i più recenti accordi, quello trglato ad agosto 2022, che offre ai passeggeri che viaggiano su Le Frecce un bonus per il servizio di e-bikes e monopattini in dieci città italiane.E se per andare in stazione proprio non si può far a meno di usare la propria automobile, la si deve poter lasciare in un parcheggio, ancora meglio se pensato come unpunti di ricarica elettrica e area di sosta. Proprio di questa tipologia sono il