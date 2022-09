SG Company avvia implementazione software gestionale Paprika

SG Company

(Teleborsa) -, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha avviato il, il gestionale integrato esclusivo per le imprese di comunicazione, con l’obiettivoPaprika Software è unche offre la possibilità di integrare tutti i processi aziendali e garantiscenella gestione dei clienti, contribuendo ad abbattere l’under/over-servicing per una migliore gestione dei rischi operativi e per la massimizzazione dei profitti. Paprika elabora e forniscedifferenti restituendo una visione completa delle varie attività, anche tramite strumenti avanzati di previsione e reportistica che facilitano una più precisa valutazione delle azioni e delle strategie da intraprendere.Tale piattaforma digitale, applicata alla realtà di SG Company SB, permetteche operano anche in modo dislocato sul territorio italiano e, nel caso specifico, favorisce la sintetizzazione e la condivisione delle linee guida e dei processi operativi definiti nei sistemi ISO 9001 per la qualità e ISO 37001 in tema di prevenzione della corruzione, nonché delleattività e della rendicontazione inerente al percorso ESG e di Società Benefit.