Wall Street in frazionale ribasso su attesa tassi Fed

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che sconta le attese per un imminente rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed. Chiude con un calo dello 0,56% il; in retromarcia anche l', che scivola a 3.901 punti. Pessimo il(-1,71%); come pure, in discesa l'(-1,22%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,54%),(-2,53%) e(-2,37%).Tra i(+2,62%),(+1,51%),(+1,32%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,43%.Calo deciso per, che segna un -2,71%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,03%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,89%.Tra i(+5,02%),(+2,86%),(+2,60%) e(+2,13%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -16,79%.Sensibili perdite per, in calo del 3,82%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,62%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,59%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 60 punti; preced. 58,2 punti).