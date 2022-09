Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni industriali

materiali

Amgen

Home Depot

Johnson & Johnson

IBM

Boeing

Chevron

Walt Disney

Salesforce

Dollar Tree

Nvidia

Netflix

Microchip Technology

Docusign

Okta

AirBnb

Mercadolibre

(Teleborsa) -, che termina con un calo dello 0,45% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 3.873 punti. Leggermente negativo il(-0,55%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,61%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i. Nel listino, i settori(-2,17%),(-2,06%) e(-1,56%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+1,53%),(+1,50%),(+1,49%) e(+1,40%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,63%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,27%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,11%.Tra i(+2,89%),(+2,08%),(+2,02%) e(+1,70%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,14%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,64%.Scende, con un ribasso del 5,03%.Crolla, con una flessione del 4,83%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Indice NAHB (atteso 47 punti; preced. 49 punti)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,44 Mln unità; preced. 1,45 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,61 Mln unità; preced. 1,67 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -5,9%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,7 Mln unità; preced. 4,81 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 833K barili; preced. 2,44 Mln barili)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -261,4 Mld $; preced. -291,4 Mld $).