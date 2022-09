Askoll Eva, nuovo distributore in Serbia e Albania

Askoll EVA

(Teleborsa) -hacon., azienda importatrice e distributrice dei marchi più importanti al mondo tra cui Suzuki e Yamaha con sede a Tirana, e con, azienda di accessori per moto con sede a Belgrado, per la commercializzazione dei propri e-scooter rispettivamente sul mercato albanese e serbo.L'azienda leader nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie è stata scelta da Moto Tirana sh.p.k e Motomania come partner per la qualitàtop dei modelli e l’attenzione alle esigenze del settore di riferimento, nonché per l’ampiezza della gamma.