Banco BPM, Credit Agricole ribadisce di non voler superare 10%

(Teleborsa) -, in una giornata di debolezza per il comparto bancario e l'intero mercato. Il titolo ha comunque guadagnato oltre il 15% negli ultimi dieci giorni, ovvero dalla riunione in cui la BCE ha attuato il maxi-aumento dei tassi di interesse che spinge i margini degli istituti di credito. Intanto, l'amministratore delegato di Credit Agricole Italia,, ha ribadito di"Crédit Agricole, come abbiamo ribadito in molteplici comunicazioni, non ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione a superare la soglia del 10% nel capitale sociale di Banco BPM - ha detto in un'intervista al Messaggero - Lavoriamo molto bene con Banco BPM attraverso la joint venture in Agos econ loro. La crescita organica è la nostra priorità. Nei prossimi tre anni puntiamo ad acquisire 150 mila nuovi clienti".Sollecitato sul fatto che Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia, si fosse schierato per l'italianità di BPM e contro la crescita dei francesi nel capitale, ha risposto: "Rispettiamo le opinioni di tutti ma ci tengo a sottolineare che: una storia di successo, crescita, vicinanza ai territori, impegno e rispetto di clienti, stakeholders".Sulla diffidenza della politica per la presenza estera nelle grandi banche nazionali, Maioli ha evidenziato che "oggi l'Italia ha un numero di campioni bancari importanti in grado di competere sui mercati internazionali, magari forse".