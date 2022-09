BCE annuncia criteri per punteggi "climatici" dei bond societari

(Teleborsa) - Laha pubblicato oggi alcuniai bond societariche detiene in portafoglio per effetto degli acquisti di politica monetaria (QE e PEPP). Un percorso che si propone di attuare gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e di neutralità climatica dell'UE e ridurre l'esposizione dell'Eurosistema al rischio finanziario legato al clima.Il via all'operazione di decarbonizzazione del portafoglio era stato dato a luglio dal Consiglio direttivo, che aveva deciso di riorientare gli acquisti di obbligazioni verso emittenti con una migliore performance climatica.Ilcomplessivo che verrà utilizzato per le partecipazioni obbligazionarie: undegli emittenti (retrospettivo) che esamina le prestazioni rispetto ai competitor ed a tutti gli emittenti idonei; un, che assegna un punteggio più alto agli obiettivo più ambiziosi; unsul clima che consente di dare un punteggio migliore agli emittenti che danno un'informativa di alta qualità.I punteggi climaticia gli acquisti della BCE, che tenderà ale obbligazioni emesse daa scapito di quelle con una performance climatica più bassa o negativa. Inoltre, l'Eurosistema utilizzerà il punteggio climatico anche per adeguare le proprie offerte sul mercato primario, favorendo gli emittenti con una migliore score.L'Eurosistema terrà conto del punteggio climatico in tutti, siano essi nell'ambito del programma di acquisto di asset o nell'ambito del programma di acquisto di emergenza pandemica (PEPP), regolati. Il volume complessivo degli acquisti di obbligazioni societarie continuerà ad essere determinato esclusivamente da considerazioni di politica monetaria. I criteri di ammissibilità per l'acquisto di obbligazioni societarie rimangono invariati.