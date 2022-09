Coronavirus in Italia, oggi oltre 12mila nuovi casi

(Teleborsa) - Sononuovi contagi registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 97mila tamponi con il tasso di positività al 12,4%. Le vittime sono 32. Sale il numero dei pazienti in terapia intensiva, 1mentre calano i ricoveri ordinari che in totale sono 3.420, 54 in meno di ieri."Ora siamo in una fase di calo dell'Omicron, ma ci dobbiamo aspettare nel prossimo inverno un'onda di risalita, anche perché è quello che stiamo vedendo in Australia. Parallelamente c'è stato anche un aumento dei casi di influenza. Speriamo che non sia necessario attuare interventi stringenti". Lo ha detto il virologo Fabriziosu Cusano Italia Tv.Sul Coronavirus, ha spiegato, "siamo in una fase di transizione tra quella che è stata la pandemia e quella che sarà l'endemia, cioè la necessaria convivenza con questo virus. Tra le caratteristiche perfide di questo virus c'è quella di continuare ad avere variazioni che gli permettono di schivare anche la protezione della guarigione oltre che della vaccinazione. Questo farà sì che il virus resterà con noi per cercare di infettarci. Dobbiamo immaginare una presenza del virus con piccoli numeri costanti".Intanto,pur riconoscendo che anche oggi gli Stati Uniti "hanno ancora un problema" con il Covid-19. "La pandemia è finita. Se guardi, nessuno indossa le mascherine. Tutti sembrano essere in ottima forma. Ed è per questo che penso che la situazione sia cambiata", ha detto il presidente degli Stati Uniti durante un'intervista alla Cbs