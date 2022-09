EGM, studio BDO: Lombardia rimane regione con più IPO

(Teleborsa) - Nella prima metà del 2022 sono state nove le società che si sono quotate su, portando il totale delle società quotate sul segmento di Borsa Italiana dedicato alle alle PMI dinamiche e competitive a quota 179. Laè stata pari a 85,3 milioni di euro, in incremento del 250,9% rispetto al valore medio registrato nei primi sei mesi del 2021, per effetto della quotazione di Technoprobe, che da sola ha raccolto 712,5 milioni di euro. Lo si legge nell'EGM Focus H1 2022 realizzato da BDO Italia, tra le principali organizzazioni di consulenza e revisione aziendale.Ildalle nuove matricole in sede di IPO raggiunge 768 milioni di euro mentre, per quanto riguarda la capitalizzazione totale di mercato, si attesta a 936,8 milioni di euro al momento dell'IPO e a 1.063 milioni di euro al 30 giugno 2022. Ildelle 9 quotazioni è pari al 24,8% contro il 33,6% registrato nei primi 6 mesi del 2021.I nuovi ingressi hanno portato ladel listino EGM al 30 giugno 2022 a raggiungere 10,4 miliardi di euro, in crescita rispetto lo stesso periodo dell’anno precedente, quando si era attestata a 8,1 miliardi di euro.Lasi conferma la regione con il maggior numero di imprese che hanno deciso di quotarsi sull'EGM, con ben 5 IPO su 9 e con un capitale raccolto pari ad 733,7 milioni di euro. A seguire si trovanocon una IPO a testa per un totale di 34,3 milioni di euro raccolti.BDO evidenzia anche che, durante gli ultimi 12 mesi, il segmento EGM ha confermato la minore rischiosità rispetto agli altri listini: la suanel periodo considerato è pari al 14,5% ed è inferiore rispetto a quella del segmento FTSE Italia All-Share, pari al 22,8%, anche considerando un arco temporale di 3 e 5 anni. A giugno 2022 il compartorappresenta il 30% della capitalizzazione totale del mercato EGM, seguito dai settori Industrials e Consumer Discretionary, rispettivamente con una quota pari al 24% e al 14%."Nonostante i forti elementi di incertezza che influenzano il quadro economico globale, anche nei primi sei mesi del 2022 il listino EGM ha sovra-performato tutti gli indici italiani mantenendo al contempo un'inferiore volatilità - commenta Manuel Coppola, Partner Audit & Assurance BDO Italia - Tali performance, unite alle pipeline di IPO, mostrano un, che si sta dimostrando uno strumento in grado di colmare il divario tra il listino dedicato alle PMI italiane e quelle degli altri paesi Europei, con risvolti positivi in termini di PIL e di nuovi posti di lavoro creati".