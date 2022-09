Innovatec, accordo per Coldiretti per realizzazione di impianti fotovoltaici

Innovatec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha, la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana, per collaborare nello sviluppo dell'innovazione tecnologica e digitalizzazione delle imprese agricole associate attraverso soluzioni integrate nel rispetto della sostenibilità e dei principi di economia circolare.In particolare, la controllata Innovatec Power e l'associazione sono interessate a sostenere le aziende agricole sviluppando le opportunità previste dalla misura contenuta nelpubblicato il 23 agosto 2022, che definisce le regole di impiego delle risorse allocate dal PNRR e pari a 1,5 miliardi di euro.Tra leci sono: installazione nuovi impianti fotovoltaici sui tetti delle stalle e della aziende agricole anche abbinati a sistemi di accumulo e alla riqualificazione energetica degli immobili; revamping con affitto e/o acquisto di impianti fotovoltaici esistenti; circular economy client report; comunità energetiche rinnovabili; installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici."Il settore agricolo è senza dubbio un pilastro fondamentale del sistema economico italiano - ha dichiarato, presidente di Innovatec Power - Questo importante accordo con Coldiretti conferma il nostro impegno ad accompagnare il mondo delle imprese verso gli obiettivi di decarbonizzazione anche attraverso il sostegno alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaica"."Vogliamo accompagnare tutte le nostre aziende agricole a cogliere questa opportunità italiana - ha aggiunto, presidente di Coldiretti - che consente l’installazione di pannelli fotovoltaici su una superficie complessiva pari a 4,3 milioni di mq per 0,43 GW sulle coperture degli edifici agricoli e zootecnici, ma senza consumare terreno fertile".