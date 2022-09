Iveco e Hyundai lanciano primo furgone elettrico a celle a combustibile

Iveco Group

(Teleborsa) -e Hyundai Motor Company hanno presentato all'IAA Transportation 2022 di Hannover il. Il veicolo rappresenta il potenziale futuro del furgone Iveco più venduto e da più lungo tempo in produzione, con una gamma che attualmente comprende propulsioni tradizionali e a metano/biometano, nonché nuovi modelli elettrici a batteria (BEV, Battery Electric Vehicle).Il prototipo funzionante dell'eDAILY FCEV è equipaggiato con il sistema di celle a combustibile a idrogeno da 90 kW di Hyundai e un motore elettrico da 140 kW. Sei serbatoi offrono una capacità di stoccaggio complessiva di 12 kg di idrogeno. Il prototipo, con PTT (Peso Totale a Terra) 7,2 tonnellate, è stato testato in Europa, confermando, une unParte integrante dell’eDAILY FCEV è il, il marchio per le tecnologie di propulsione di Iveco Group, mentre il sistema di celle a combustibile fornito da Hyundai è l'ultima traguardo raggiunto dall’azienda coreana in oltre vent'anni di mobilità a idrogeno."Sulla base di questo prototipo,da sperimentare con clienti selezionati entro la fine del prossimo anno", ha commentato Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer, Iveco Group."Dopo il recente annuncio che IVECO BUS equipaggerà i suoi futuri autobus alimentati a idrogeno con le nostre celle a combustibile, l’eDAILY alimentato a idrogeno è un altroper accelerare la transizione verso le zero emissioni", ha aggiunto Martin Zeilinger, Head of Commercial Vehicle Development Tech Unit, Hyundai Motor Company.