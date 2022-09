Iveco e Nikola presentano nuovi veicoli allo IAA Transportation 2022

Iveco Group

Nikola

(Teleborsa) - IVECO, brand di, e, azienda statunitense che produce veicoli commerciali a basse emissioni, lanciano ilper il mercato europeo e svelano la versione beta delallo IAA Transportation 2022, la fiera di fama mondiale dedicata al settore dei trasporti e della logistica, che si tiene ad Hannover, in Germania.I due veicoli,nelle loro configurazioni iniziali, sono "una testimonianza di quanto sia all'avanguardia la capacità produttiva dello stabilimento che la joint-venture delle due aziende ha inaugurato nel 2021 a Ulm, in Germania", sottolinea una nota. L'impianto dispone di una linea di assemblaggio progettata specificamente per i veicoli elettrici."Iveco Group e Nikolaavviata nel 2019 - ha affermato- Insieme abbiamo raggiunto ogni tappa nel nostro percorso verso la realizzazione di veicoli commerciali pesanti a emissioni zero in Nord America e in Europa, con una velocità senza precedenti nel passare dalla progettazione alla vendita, nonostante tutte le sfide che abbiamo affrontato lungo il percorso. E abbiamo tutte le intenzioni di proseguire in questo viaggio avvincente e in continua evoluzione"."I Nikola Tre BEV a emissioni zero sono dei- ha aggiunto- Sviluppati specificatamente come veicoli elettrici, offrono prestazioni e un'esperienza di guida in grado di competere con i loro corrispettivi diesel nelle missioni pesanti più difficili. Offrono soluzioni a emissioni zero sostenibili dal punto di vista operativo e finanziario per applicazioni regionali e trasporti a lunga distanza, che offriranno ai clienti un autentico vantaggio competitivo".