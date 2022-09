(Teleborsa) - Dal 3 ottobre l’aeroporto internazionale di Newark-Liberty non assocerà più la sua denominazione a New York.La perdita dello status di riferimento è conseguente ai nuovi standard imposti dalla Iata. In realtà, topograficamente, l’aeroporto di Newark è prossimo al fiume Hudson e dunque più vicino vicino alla città di quanto non lo siano il Jfk e LaGuardia, situati nel distretto di Queens.Iata non ne tiene conto e ha assegnato a Newark un proprio codice distinto da New York City.