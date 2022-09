Siav si aggiudica gara Consip da 20,2 milioni di euro

Siav

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Growth Milan e operatore leader in Italia nel settore dell'Enterprise Content Management,in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con Cap Gemini Italia, Sirfin P.A., Expleo Italia, Dedalus Italia, Teleconsys e Vodafone Italia, laper l'affidamento di servizi applicativi in cloud e di servizi di demand e PMO (Project Management Office) per le Pubbliche Amministrazioni centrali. L'importo complessivo di aggiudicazione è pari a circa 144 milioni di euro, di cui circaspettanti al Gruppo Siav, in 48 mesi a partire dal 2023.riguarderanno lo sviluppo e la manutenzione evolutiva di software, la migrazione applicativa al cloud, lo sviluppo e l'evoluzione di software attraverso PPP, la manutenzione correttiva e adeguativa, il supporto tecnico-specialistico ICT e il supporto per la configurazione e/o personalizzazione di software di terze parti, open source o riuso."Abbiamo preso parte all'importante bando nazionale indetto da Consip, al quale hanno partecipato primari player del settore, e siamo particolarmente soddisfatti di essere tra gli aggiudicatari - ha commentato l'- Il nostro modello di business e le nostre soluzioni innovative, unitamente alle competenze e professionalità della squadra, sono gli elementi che ci consentono di avere un ruolo di rilievo nel panorama nazionale. La commessa, di oltre 20 milioni di euro, cogliendo la sfida della transizione digitale delle PA, consente didel Gruppo Siav".