Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -istruttorio nei confronti diper una presuntanella commercializzazione diSecondo l’Autorità, infatti, il gruppo bancarioin merito alla durata del, cioè il tempo che intercorre tra l’erogazione del mutuo e la prima mensilità del piano di rimborso, che costituisce spesso un elemento di costo anche ingente perchédel mutuo.La banca, a quanto risulta, applicherebbe un periodo di preammortamento tecnico caratterizzato da un, senza dare adeguata informativa della modalità di calcolo durante il procedimento di erogazione del mutuo, nelle fasi preliminari ed anche in quelle avanzate., poi, all’onerosità connessa alla durata del periodo di pre-ammortamento tecnico, si aggiungerebbe anche quella legata al, che risulterebbeper il rimborso, ma di tale maggiore onerosità non verrebbe data adeguata informativa al consumatore in tutte le fasi di negoziazione.