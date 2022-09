EMA, contagi in calo ma prepararsi a nuova ondata

(Teleborsa) - Sonoi nuovi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di, tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività che sale alE' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica diffuso dal Ministero della Salute stando al quale le vittime sono 60 che portano il totale da inizio pandemia a quota 176.669. A livello di ospedalizzazioni, sonoi ricoverati con sintomi (due in più di ieri), dei qualimostrano che nelle ultime settimane c'è stata una diminuzione nel numero complessivo di casi e morti Covid in Europa. Tuttavia, abbiamo bisogno di prepararci a una nuova ondata di infezioni, in linea con il trend seguito dal virus nei due anni passati. Omicron 5 (BA.5) è ancora la variante dominante che sta circolando in Europa ma dobbiamo sempre stare all'erta su altre mutazioni. Per esempio, c'è la variante BA.4.6 che si sta diffondendo velocemente negli Stati Uniti ed è già stata rilevata nel Vecchio Continente e c'è anche la BA.2.75", battezzata Centaurus sui social, "che l'Ecdc sta monitorando come variante di preoccupazione". E' il quadro tracciato da Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell'Agenzia europea del farmaco Ema, durante il briefing periodico con la stampa.Intanto, secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, martedì 20 settembre, sono state somministrate fino ad ora 140.562.099 dosi. Sono 49.430.100 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a oltre il 91,55% della popolazione interessata. Sono 40.130.034 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all'84,12% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale.