Fondo sovrano norvegese chiede piani per net zero a società in portafoglio

(Teleborsa) - Il, il più grande al mondo per asset (oltre 1.100 miliardi di euro), ha dichiarato chespingendo le aziende nel suo portafoglio a ridurre a zero le proprie emissioni di gas serra entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi. Siccome detiene quote in oltre 9.000 società di 70 paesi, il rischio climatico del fondo riflette il rischio climatico dell'economia globale."Il nostro obiettivo è quello di essere il principale investitore mondiale in termini di gestione del rischio climatico. Il nostroverso una società a emissioni zero", afferma Nicolai Tangen, CEO di Norges Bank Investment Management (NBIM), il ramo della banca centrale norvegese che gestisce il fondo.In particolare, il fondo monitorerà sistematicamente il rischio climatico del portafoglio, comprese le inclusioni di benchmark azionari, e, soprattutto laddove il engagement con la società è fallito o è improbabile che abbia successo."Abbiamo fissato un obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050 al più tardi per tutte le aziende - spiega Carine Smith Ihenacho, Chief Governance and Compliance Officer - E ci impegneremo con le aziende per raggiungere questo obiettivoper ridurre le loro emissioni dirette e indirette di gas serra".