Gruppo Iren avvia confronto nei Comitati Territoriali su scenario energia

Gruppo Iren

(Teleborsa) - Ilintende avviare unall’interno dei propri- istituzioni, associazioni di categoria e dei consumatori, terzo settore, organizzazioni sindacali, università, associazioni ambientaliste – per approfondire le tematiche in merito all’L’iniziativa condivisa con i Presidenti dei– si articolerà in una serie di incontri finalizzati ad approfondire e monitorare lo scenario energetico dei prossimi mesi e le azioni messe in campo dal Gruppo Iren per famiglie, imprese e territori.Gli incontri prenderanno il via nellae aiuteranno a comprendere ienergetici registrati nell’ultimo anno, esplicitandoa favore dei propri clienti cone attraverso le modalità di. Si parlerà anche di comportamenti individuali e di consigli pratici per attuare una riduzione dei consumi energetici.