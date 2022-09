Il settore utility italiano si è mosso verso il basso (-1,75%)

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

listino principale

Italgas

Terna

Hera

mid-cap

IREN

ERG

Acea

bassa capitalizzazione

algoWatt

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha chiuso la giornata a quota 28.756,8, perdendo -511 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 337, dopo un avvio di sessione a 343.Nel, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,94% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dell'1,34%.Tra leitaliane, chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,79%.Lieve ribasso per, che chiude in flessione dell'1,14%.Andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,59%.Tra i titoli adel comparto utility, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,20%.