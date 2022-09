IPO Porsche, book interamente coperto anche per greenshoe

(Teleborsa) -nel primo giorno di offerta. In particolare, i book "sono coperti più volte per l'intera dimensione dell'operazione, inclusa l'opzione greenshoe", ha detto un bookrunner a Bloomberg. C'è domanda per l'offerta in tutta la sua fascia di prezzo da 76,50 euro a 82,50 euro, per una valutazione totale della società compresa tra 70 e 75 miliardi di euro.È previsto che l'offerta si, giorno in cui la società automobilistica chiederà l'ammissione delle Azioni Privilegiate alla negoziazione sul segmento del mercato regolamentato (regulierter Markt) della Borsa di Francoforte e, contemporaneamente, al suo sotto-segmento con obblighi aggiuntivi post-ammissione (Prime Standard). Le azioni privilegiate dovrebbeLe azioni oggetto dell'offerta sono offerte attraverso un'offerta pubblica iniziale in. Il prezzo di offerta e il numero finale di azioni collocate saranno determinati al termine del processo di bookbuilding dall'azionista venditore, previa consultazione con la società e i Joint Global Coordinator. Il prezzo sarà fissato sulla base degli ordini di acquisto presentati dagli investitori durante il periodo di offerta che saranno raccolti nel libro degli ordini predisposto durante il processo di bookbuilding.Porsche, uno dei produttori di autoveicoli di lusso di maggior successo al mondo, ha registrato una crescita annuale deifino a 33.138 milioni di euro nel 2021 da 28.518 milioni di euro nel 2019, pari a un tasso di crescita annuale composto dell'8%, una tendenza che è proseguita nel primo semestre del 2022, in cui il gruppo ha registrato ricavi di vendita pari a 17.922 milioni di euro, nonostante il conflitto in Ucraina, gli aumenti dei prezzi dell'energia, le continue interruzioni della catena di fornitura e altre sfide, rispetto a 16.525 milioni di euro nel semestre chiuso al 30 giugno 2021.