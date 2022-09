M&A bancario, studio BCE: importanti logiche geografiche e legami storici

(Teleborsa) - Sia a livello micro che macro, le, secondo uno studio della Banca centrale europea (BCE). Infatti, a livello micro, la probabilità di attività di M&A tra due banche aumenta con l'entità delle loro interconnessioni finanziarie. A livello macro, il numero di fusioni e acquisizioni tra due paesi aumenta con i legami finanziari aggregati condivisi tra le loro banche.In particolare,(Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi) rispetto agli altri paesi. Inoltre,: Spagna-Portogallo, Irlanda-Regno Unito e Finlandia-Svezia hanno un'altissima compatibilità per l'M&A bancaria.Secondo gli autori dello studio, la, in quanto favorisce fusioni e acquisizioni transfrontaliere. "La diversificazione geografica dei portafogli va di pari passo con l'approfondimento e l'integrazione dei mercati dei capitali europei al fine di creare un vero mercato unico dei capitali all'interno dell'Unione Europea", si legge nel rapporto.Unacrea infatti un accesso più facile alle attività finanziarie non domestiche e quindi aumenta i legami finanziari tra le istituzioni bancarie europee e, più in generale, tra i paesi europei. "Poiché la Capital Market Union aiuterebbe a diversificare geograficamente il portafoglio delle banche, favorirebbe quindi anche fusioni e acquisizioni transfrontaliere", è una delle conclusioni.