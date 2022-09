NHOA pubblica primo rapporto Sostenibilità 2021

NHOA

(Teleborsa) -, società specializzata nello stoccaggio di energia e nella mobilità elettrica, quotata alla borsa di Parigi,, in linea di continuità con gli impegni, gli sforzi e gli obiettivi tracciati dal, di cui fornisce una preziosa panoramica sugli ultimi sviluppi, miglioramenti e risultati.Il percorso di sostenibilità del Gruppo NHOA è intrinseco alla missione del Gruppo, che è quella diglobale e la. L’obiettivo di NHOA è sostenere l'accesso alle energie rinnovabili, progettando e fornendo sistemi di accumulo di energia in tutto il mondo, e fornire soluzioni innovative in Europa e negli Stati Uniti per abbattere le barriere alla mobilità elettrica e a, con energia da fonti rinnovabili, accumulo di energia e 100% integrata alla rete elettrica.Nella prima metà del 2022,a livello di gruppo, cone, allo stesso tempo, ha. Inoltre, NHOA, attraverso Atlante, società dedicata all’infrastrutture di ricarica rapida, ha oltre 900 punti di ricarica per veicoli elettrici online e in costruzione. Questi risultati eccezionali derivano dall'impegno di un team di oltre 350 persone, con un'età media di 35 anni."Sono estremamente fiero di presentare il nostro primo Rapporto di Sostenibilità come NHOA. Il documento fornisce un'istantanea del nostro forte impegno in materia ambientale, sociale e di governance e abbiamo deciso di pubblicarlo per condividere la nostra esperienza al fine di agire e crescere tutti insieme", ha commentato, CEO del Gruppo NHOA.