Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

(Teleborsa) -, con gli investitori che sono preoccupati dai potenziali risultati del, che inizia oggi e si concluderà con l'annuncio dei tassi e la conferenza stampa di Jerome Powell di domani sera. È ormai scontato un aumento dei tassi di interesse da 75 punti base, con alcuni analisti che si stanno addirittura preparando a un aumento di 100 punti percentuali.Un rialzo dei tassi di tale entità è arrivato questa mattina dalla, che ha sorpreso gli analisti . Nella giornata di giovedì sono in calendario gli incontri delle banche centrali di Giappone, Regno Unito, Indonesia, Sud Africa, Turchia e Svizzera.Sopra la parità, con l'inizio dellache porta l'attenzione mediatica sui vari brand. La società guidata da Remo Ruffini festeggerà anche i 70 anni del brand.Dopo una partenza in rally, è debole, dopo che l'AD ha detto chepotrebbero "essere un acceleratore" per continuare a crescere nel paese e che il suo obiettivo è "diversificare ulteriormente i nostri flussi di entrate per diventare una banca europea a tutti gli effetti".Sul fronte macroeconomico, la bilancia delle ha chiuso con un deficit di 19,9 miliardi di euro a luglio, in significativa diminuzione rispetto al surplus di giugno. Preoccupa l'aumento dei, che segnano i nuovi record di sempre sia su base mensile che annuale.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,001. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,39%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,25%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +228 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento delpari al 4,17%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,73%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,17%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,89%.Scambi in ribasso per la, che accusa una flessione dello 0,84% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 23.838 punti, in calo dello 0,86%. Negativo il(-1,08%); sulla stessa linea, depresso il(-1,83%).In questaper Piazza Affari, sono poche le Blue Chip che mettono a segno una performance positiva.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -4,69%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,35%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,05%.Scende, con un ribasso del 2,99%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,80%),(+1,07%),(+0,98%) e(+0,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,13%.Crolla, con una flessione del 3,63%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,62%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,27%.