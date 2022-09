Stellantis, investimenti a Mirafiori per trasmissioni auto ibride

Stellantis

(Teleborsa) -, casa automobilistica nata dalla fusione tra i gruppi PSA e FCA, ha annunciatoe per far progredire la trasformazione della catena del valore dell'elettrificazione globale.Stellantis e il suo partner di joint venture, Punch Powertrain, hanno sottoscritto un nuovo accordo pera doppia frizione (eDCT) di futura generazione per i veicoli ibridi e ibridi elettrici plug-in (PHEV) di Stellantis. L'impianto aggiornato troverà posto nel complesso di Mirafiori a Torino, in Italia, andrà a integrare l'attuale capacità produttiva di Metz, in Francia. L'avvio della produzione del nuovo sito e-Transmissions Assembly di Mirafiori è previsto per la seconda metà del 2024.Il gruppo italo-francese ha inoltre annunciato che il comprensorio di. Lo stabilimento inizierà a operare con tre attività progettate per aumentare la sostenibilità produttiva: rigenerazione di componenti, ricondizionamento e smantellamento di veicoli."Gli annunci di oggiper anticipare l'imminente cambiamento globale del nostro settore, mentre ci adoperiamo per raggiungere i nostri obiettivi Dare Forward 2030", ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis.