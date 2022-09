Borse prudenti in attesa stretta Fed. Gas ritorna sopra 200 euro

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -in attesa della decisione della Federal Reserve che potrebbe rafforzare ulteriormente la sua stretta monetaria., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa., all'indomani dell'annuncio del referendum per l’annessione del Donbass e di altri territori ucraini dove prevale la popolazione di origine russa. Si ampliano i timori di un'escalation ulteriore della crisi ucraina dopo la chiamata del presidente russo Putin alla mobilitazione parziale per i cittadini in età militare.Le aspettative degli analisti ormai scontate sono di undi almeno 75 punti percentuali, mentre alcuni esperti sembrano prepararsi per un aumento di 100 punti percentuali, una mossa impensabile solo fino a pochi giorni fa. In ogni caso si presterà grande attenzione alla conferenza stampa delche darà indicazioni più precise sulle prossime mosse della banca centrale americana.Il mood degli investitori resta dunque condizionato dalla preoccupazione per le mosse delle banche centrali che dovrebbero stringere la cinghia ed aumentare i tassi di interesse. Solo ieri l'istituto centrale svedese ha annunciato un maxi ritocco all'insù del costo del denaro, nel tentativo di contrastare l'inflazione elevata.Questa settimana sono attese anche le mosse di altre banche centrali come Giappone, Svizzera, della Norvegia e del Regno Unito, oltre che di alcune banche centrali di mercati emergenti, come Filippine, Indonesia, Taiwan e Turchia.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,62%. Lieve aumento dell', che sale a 1.671,1 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,23%. Torna a salire anche ilche si riporta sopra i 200 euro per MWh ad Amsterdam, I future Ttf salgono del 4,7% a 203,4 euro sul mercato di Amsterdam dopo aver segnato un massimo in avvio di contrattazioni a 207 euro (+6,6%).Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +227 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,12%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,63%, e senza slancio, che negozia con un +0,03%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,82%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,75% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 23.826 punti.di Milano, troviamo(+5,95%),(+4,17%),(+3,07%) e(+2,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,20%.Calo deciso per, che segna un -1,11%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,98%.Tentenna, che cede lo 0,59%.Tra i(+14,29%),(+3,80%),(+2,58%) e(+1,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,52%.Sensibili perdite per, in calo del 2,06%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,83%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%.Tra ledi maggior peso:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -5,9%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,7 Mln unità; preced. 4,81 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,16 Mln barili; preced. 2,44 Mln barili)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -261,4 Mld $; preced. -291,4 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 213K unità).