Cofle si rafforza in India, sale al 76,5%, nella controllata Cofle Taylor India

Cofle

(Teleborsa) -ha aumentato la propria partecipazione del 2,48%, passando da 74% a 76,48%, nella società controllata indiana Cofle Taylor India.Tale incremento - spiega in una nota l'azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di control systems e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive – è avvenuto nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale di Cofle Taylor India del valore complessivo di 19.999.980 INR di cui Cofle ha sottoscritto 18.499.992 INR (circa 232.000 euro).L’operazione è stata effettuata per consentire lo spostamento della produzione indiana in una nuova struttura di dimensioni maggiori e più moderna oltre che per l’acquisto di nuovi macchinari per l’inserimento di una nuova linea di cavi e sistemi di controllo per il settore agricolo destinata al mercato locale indiano.