Gruppo FS, il treno regionale Blues debutta a InnoTrans: le prime consegne entro il 2022

(Teleborsa) - "L’arrivo dei trenicontribuirà, insieme alle consegne dei nuovi treni Rock e Pop, a rendere la nostra flotta regionale tra le più giovani d’Europa con un’età media di sette anni". Così, l’AD del Gruppo FS, alla presentazione a Berlino del, a triplice alimentazione (elettrica, batteria e diesel) e prodotto da Hitachi Rail, che ha iniziato le corse prova ine il cui esordio con il servizio viaggiatori è previsto entro fine anno.Il Blues di, società a capo del Polo Passeggeri del Gruppo FS, è arrivato a Berlino in occasione di, il salone internazionale per le tecnologie dei trasporti dove FS è presente con le principali novità del Gruppo nell’ambito della mobilità green di persone e merci. L’esordio dei Blues avverrà in Sicilia e in Sardegna e leriguarderanno Toscana, Lazio, Calabria e Friuli-Venezia Giulia nel 2023. Grazie alla sua tripla alimentazione, il Blues consentirà di ridurre del 50% il consumo di carburante e di diminuire le emissioni di CO2 rispetto agli attuali mezzi diesel. Un treno dal DNA green, riciclabile al 95% e con la possibilità di dedicare interamente spazi ai più piccoli che segna di fatto una vera e propria rivoluzione nel trasporto ferroviario regionale in Italia."Quando cominceremo ad avere il Blues sulle nostre linee - ha spiegato l’AD di FS Italiane Luigi Ferraris - questo treno tecnologicamente molto evoluto, sostenibile e meno energivoro dei predecessori rappresenterà un altro mezzo fondamentale per rendere il viaggio dei nostri passeggeri sempre più confortevole e anche per connettere l’con le destinazioni servite dai treni regionali. Oltre ad essere ibrido, con tripla alimentazione, ha anche la predisposizione al Wi-Fi, ci stiamo preparando insomma a sfruttare a pieno lache abbiamo in programma di potenziare ed installare lungo tutti i 17 mila chilometri delle nostre linee ferroviarie".I 110 Blues in arrivo rientrano in un ampioe rilancio del trasporto regionale a livello nazionale sostenuto dagli investimenti del nuovo piano d’impresa del Gruppo che, con il, punta a promuovere il trasporto collettivo e integrato grazie ad un’offerta di mobilità sostenibile, personalizzata e in grado di soddisfare le esigenze del pendolare, del turista e di chi viaggia per lavoro, per studio o per svago. Entro il 2031 il Polo Passeggeri investiràper lo sviluppo di trasporti integrati, capillari e organizzati sulle necessità delle persone determinando impatti rilevanti sul turismo nazionale, che, già nell’estate 2022 e rispetto al 2019, ha visto un trend positivo di passeggeri a bordo dei treni e dei servizi in connessione di Trenitalia.Al debutto internazionale del nuovo treno ibrido a tripla alimentazione erano presenti, tra gli altri,, rispettivamente AD di Trenitalia e Hitachi Rail, che hanno illustrato le caratteristiche del Blues, uno dei treni più all’avanguardia nel mondo del trasporto ferroviario sostenibile.