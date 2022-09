L'Indice delle aziende sanitarie spezza la serie negativa iniziata il 13 di questo mese (+0,88%)

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'L'ha aperto a 214.651,25, con una performance positiva dello 0,88%. ilsi è mosso all'insegna della cautela chiudendo a 739,5, dopo aver avviato la seduta a 739,94.Tra le azioni italiane adel comparto sanitario, risultato positivo per, che lievita del 2,00%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,1%.Tra le azioni del, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 5,25%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,66%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,62%.