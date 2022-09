La Germania nazionalizza Uniper: allo Stato il 98,5%. Supplemento gas dal primo ottobre

Uniper

Fortum

(Teleborsa) - Il governo tedesco ha annunciato l'atteso accordo per la nazionalizzazione di, principale importatore di gas russo, una operazione necessaria - ha spiegato Berlino - per garantire energia al Paese.In base all'intesa, il governo tedesco acquisirà la partecipazione detenuta dae sottoscriverà interamente undi euro a 1,70 euro per azione. Lo stesso prezzo sarà riconosciuto a Fortum per le sue azioni.Al termine dell'operazione lo Stato avrà circa il 99% (il 98,5%) del capitale di Uniper. L'accordo prevede anche che Berlino subentri nella linea di credito fornita da Fortum a Uniper che consiste in 4 miliardi di euro di prestiti e altri 4 miliardi di euro di garanzie.Intanto ilha fatto sapere che il supplemento gas nel Paese verrà introdotto il primo ottobre.