"Paperoni" sempre più ricchi: i numeri del Wealth Report

(Teleborsa) -di popolazione più ricca del mondo ha aumentato per illa propria quota di ricchezza raggiungendo il 45,6% nel 2021 rispetto al 43,9% registrato nel 2019.(30.470) sono stati il Paese che ha guadagnato il maggior numero di membri UNHW (Ultra-high-net-worth individuals ), tallonati dalla Cina (5.200). Il numero di individui UHNW è aumentato di oltre un migliaio anche in Germania (1.750), Canada (1.610) e Australia (1.350). Paperoni in calo, invece, in Svizzera (-120), RAS di Hong Kong (-130), Turchia (-330) e Regno Unito (- 1.130).Sono alcuni dei risultati più significativi del tredicesimonel quale si sottolinea che lo scorso anno la ricchezza globale – spinta quasi ovunque nel mondo grazie all’apprezzamento delle azioni – è cresciuta a un ritmo sostenuto, raggiungendo a fine anno 463.600 miliardi di dollari, segnando un incremento del 9,8% rispetto al 2020.Loi che nel 2022/2023 fungeranno da freno a mano sulla crescita della ricchezza messa a segno nel 2021, con diverse aree per le quali si prospetta una crescita decisamente più contenuta se non addirittura una recessione. Nei prossimi cinque anni però i patrimoni torneranno a crescere tanto che si prevede che nel 2024 in media la ricchezza per adulto dovrebbe raggiungere nel mondo i 100mila dollari Usa e il numero di milionari superare quota 87 milioni di individui.Buone notizie perche Negli Stati Uniti e in Canada hanno visto aumentare maggiormente la loro ricchezza tra il 2019 e il 2022. Negli Stati Uniti le famiglie afroamericane e ispaniche hanno registrato il maggiore aumento percentuale della ricchezza nel 2021, grazie all’aumento della ricchezza non finanziaria, soprattutto immobiliare. Il