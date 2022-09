Pioggia di vendite a Tokyo e nel resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa die per le altre piazze asiatiche, in attesa della decisione della Federal Reserve che potrebbe rafforzare ulteriormente la sua stretta monetaria.Le aspettative degli analisti ormai scontate sono di un energico ritocco all'insù del costo del denaro di almeno 75 punti percentuali, mentre alcuni esperti sembrano prepararsi per un aumento di 100 punti percentuali, una mossa impensabile solo fino a pochi giorni fa. In ogni caso si presterà grande attenzione alla conferenza stampa del presidente dellache darà indicazioni più precise sulle prossime mosse della banca centrale americana.L'indice giapponeseaccusa una flessione dell'1,21%; sulla stessa linea, si muove al ribasso, che perde lo 0,60%.Variazioni negative per(-1,27%); sulla stessa linea, in ribasso(-0,91%).Senza direzione(+0,03%); depresso il mercato di(-1,57%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,13%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,3%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%.Il rendimento dell'scambia 0,26%, mentre il rendimento per ilè pari 2,67%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (preced. 51 punti).c