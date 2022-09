UniCredit e Teach For Italy impegnati contro diseguaglianze e povertà educativa

UniCredit

(Teleborsa) - Anche se la maggioranza degli studenti europei ha accesso all'istruzione, c'è ancora un, in particolare provenienti da comunità emarginate, che. Per questo l'organizzazione Teach For All sta cercando di formare una nuova generazione di leader europei che si impegneranno nella trasformazione dei sistemi educativi, formando degli insegnanti che andranno a lavorare nelle comunità locali più disagiate. Il progetto prende oggi nuovo impulso grazie alla, che finanzierà le attività dell'anno scolastico 2022-2023 della rete europea Teach for All attraverso una donazione di circa 2 milioni di euro, con l'AD Andrea Orcel che ha parlato di "un progetto molto in linea con i valori della banca" e ha rinnovato l'impegno per il sociale dell'istituto di credito.L'Italia è uno dei sette paesi che beneficeranno del contributo. "Come Teach For Italy vogliamo, attraendo i migliori giovani italiani verso l'insegnamento, convincendoli a insegnare per due anni nelle scuole più svantaggiate del paese", spiega, Direttore Generale di Teach For Italy."La partnership che annunciamo oggi conè essenziale per il nostro lavoro, perché ci sosterrà nei prossimi anni nell'arrivare a un", aggiunge, sottolineando che "i nostri docenti sono seguiti e formati per due anni, e quindi hanno quelle competenze, quell'esperienza e quella visione di scuola che li porta ad avere un impatto più forte in classe e a svoltare i risultati didattici degli studenti".Grazie all'aiuto degli insegnanti selezionati, formati e seguiti da Teach For All, glinecessari per raggiungere l'autonomia finanziaria, partecipare attivamente alla vita sociale e orientarsi nel nuovo mondo del lavoro, sempre in evoluzione."L'e nessuna all'interno delle nostre classi, per non perdere occasione di conoscenza del sapere e di loro stessi - spiega, insegnante selezionata da Teach For Italy che ha lavorato in una scuola alla periferia di Torino - Portiamo didattica innovativa con l'obiettivo di mettere lo studente al centro, conoscere il suo stile di apprendimento e adattare di conseguenza le didattiche e gli approcci, per portare tutti al medesimo risultato"."Non c'è un metodo preconfezionato - afferma Predella - la prima cosa da fare è osservare studenti e studentesse, capire quali sono i loro stili di apprendimento, e poi disegnare assieme a loro le lezioni, portando degli obiettivi condivisi. Leper quelle che sono le esigenze, le capacità e i punti di partenza delle singole persone".