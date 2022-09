BCE, Schnabel: "Con aiuti a pioggia rischio rialzo tassi più ampio"

(Teleborsa) - Misure di sostegno pioggia da parte dei governi in questa fase con le politiche di bilancio "possono stimolare la domanda e spingere a rialzo l'inflazione". E alla Bce "potrebbe toccarci di far salire i tassi di interesse anche di più".Questo il monito lanciato dain una intervista con la testata tedesca "t-online"."Mi aspetto – ha detto– che il prossimo Consiglio direttivo continueremo ad alzare i tassi di interesse. Non posso (non saprei) dire quanto sarà ampio questo rialzo o a che livello smetteremo di alzare i tassi. Decidiamo volta per volta sulla base di una valutazione dell'economia e dei dati sull'inflazione".Parlando della sostenibilità del debito italiano Schnabel ha affermato che "dipende dalla crescita economia" e, in tale scenario, "un ruolo significativo lo gioca il. È molto importante che i progetti per la crescita finanziati attraverso questo programma, – ha detto – siano perseguiti con coerenza e implementati integralmente".