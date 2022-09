Borse Asia deboli dopo nuova stretta Fed

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Tutte negative le principali borse asiatiche il giorno dopo il nuovo energico, ma atteso, rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Ieri la Banca centrale americana ha aumentato il costo del denaro di 75 punti base per la terza volta consecutiva, mentre stamane la Banca del Giappone ha confermato la sua politica monetaria espansiva., chiude sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,56%; sulla stessa linea,perde lo 0,79%,.In netto peggioramento(-1,92%); come pure, negativo(-0,88%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,51%; sulla stessa tendenza, pessimo il mercato di(-1,54%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,58%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,45%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,06%.Il rendimento dell'scambia 0,24%, mentre il rendimento per ilè pari 2,68%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (preced. 51 punti).