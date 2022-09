Coronavirus, OMS monitora "figlie" Omicron e varianti

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 165.415 tamponi tra molecolari e test antigenici con il tasso di positività al 13.6%. Sono 60 le vittime che portano il totale a 1da inizio emergenza. Questi i dati del bollettino del ministero della Salute di oggi, giovedì 22 settembre. Il totale dei contagi da inizio pandemia raggiunge quota 22.241.369.Intanto, il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva, nella settimana 14-20 settembrei (120.057 vs 107.876). Salgono a 15 le regioni che registrano un incremento dei casi. in calo gli indicatori ospedalieri (-373 posti letto in area medica, -13 in terapia intensiva) e i decessi (334 vs 383). Ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino (88,2% della platea) e di chi ha completato il ciclo vaccinale (86,7% della platea). Sono 6,81 milioni i non vaccinati, di cui 1,11 milioni di guariti protetti solo temporaneamente. 7,57 milioni di persone non hanno ancora ricevuto la terza dose, di cui 2,25 milioni di guariti che non possono riceverla nell’immediato. Procedono a rilento lAnche lL'attuale circolazione del coronavirus Sars-CoV-2 è "caratterizzata da sottolignaggi di Omicron e da un'ampia diversificazione genetica. Sono emersi più di, 'figli' di Omicron, la variante che è stata protagonista indiscussa del 2022 pandemico, "e più di 30 ricombinanti". Queste varianti "sono sotto monitoraggio e valutate dall'Organizzazione mondiale della sanità sulla base di criteri di costellazioni genetiche di mutazioni, di aumento della prevalenza in un'area geografica, nonché di qualsiasi