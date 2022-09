Doxee, aggiornamento su azioni proprie

Doxee

(Teleborsa) -ha reso noto che, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 16 maggio 2022 in esecuzione della delibera dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2022, ha, tra il 13 e il 16 settembre 2022, complessivamente, pari allo 0,016% del capitale sociale ad un prezzo medio di 9,796 euro per azione, per uncomplessivo pari aA seguito di tali operazioni, Doxee detiene, al 16 settembre, complessivamente 101.750 azioni proprie, pari all'1,276% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari,registra una flessione dell'1,21% e si attesta a 9,8 euro.