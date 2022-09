Energia, Cingolani: ottimista su price cap Ue ma servono i rigassificatori

(Teleborsa) - Il ministro della Transizione ecologica,, si è detto ottimista su un accordo a livello Ue sulal prezzo del. Anche se "ora non sono in grado di dire se il 30 settembre ci sarà l'accordo definitivo. Ma ormai la macchina è al lavoro e la Commissione sta dirigendo questo processo", ha spiegato in una intervista a Class Cnbc pubblicata su Milano Finanza."Non ci sarà un. Difficilmente le nazioni applicano un price cap da sole perché siamo tutti interconnessi. Se virtualmente noi mettessimo il prezzo del gas ribassato e compensassimo gli operatori per la differenza, questo gas potrebbe essere comprato anche da altri paesi, quindi noi finiremmo col pagare come taxpayer italiani il gas che è preso dagli altri paesi – ha sottolineato –. Deve essere una soluzione europea uguale per tutti"."È fondamentale mettere in funzione i– ha aggiunto Cingolani – il primo già all'inizio del 2023, perché con questo potremo gassificare 5 miliardi di metri cubi di gas liquido e ci servirà per glidell'inverno del 2023".