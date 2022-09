ONU, Draghi: "Unica risposta è unire gli sforzi. Nazioni Unite hanno ruolo guida"

(Teleborsa) - "Questo è un momento in cui l'unica risposta possibile è unire i nostri sforzi alle Nazioni Unite. Mi ha colpito come in questi giorni, durante l'Assemblea Generale, molti discorsi abbiamo citato la Carta delle Nazioni Unite. Firmarla è stata una delle cose miglior che l'umanità abbia mai fatto. Questa istituzione dovrebbe avere sempre un ruolo guida". Queste – secondo quanto riferiscono fonti presenti all'incontro – le parole rivolte dalaldurante il b"Sono estremamente grato – ha sottolineato– per quello che tu personalmente e tutte le Nazioni Unite avete fatto per sbloccare il grano dai porti del Mar Nero, e per quello che fate in Libia. Fammi sapere cosa possiamo fare per promuovere ulteriormente la causa delle Nazioni Unite in Europa. Siamo a tua disposizione". ''Cerchiamo di utilizzare tutti i margini possibili per renderci utili – ha risposto Guterres –. Nel caso dello sblocco del grano nei porti del Mar Nero, il sistema delle Nazioni Unite ha lavorato e sta lavorando molto bene insieme''.Durante il colloquio ieri sera il segretario generale delle Nazioni Unite ha elogiato il premier italiano, giunto ormai alla fine del mandato, per il lavoro svolto. ''Siamo estremamente grati per la tua leadership a livello internazionale, per la capacità – ha detto– che hai avuto insieme all'Italia di portare avanti e sbloccare dossier molto importanti. Hai dato un contributo eccezionale. Sei un vero campione del multilateralismo''.