Pirelli rimborsa in anticipo prestito obbligazionario da 600 milioni

Pirelli

(Teleborsa) -, produttore di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, ha comunicato che in data 25 ottobre 2022 sarà"Euro 600,000,000 1.375 per cent. Guaranteed Notes due 25 January 2023" (ISIN: XS1757843146) quotato alla Borsa del Lussemburgo, il cui importo residuale a oggi è pari a 553 milioni di euro.Il rimborso sarà effettuatodella società, viene sottolineato in una nota. Il rimborso per ciascuna obbligazione, attraverso l'esercizio dell’opzione di rimborso anticipato denominata "Issuer Call" prevista dal regolamento, avverrà alla pari oltre agli interessi maturati fino alla data di rimborso anticipato.