Worldline, Nexi e Fiserv interessate a divisione pagamenti Sabadell

(Teleborsa) - La francese, l'italianae la statunitensehanno avanzatodella banca spagnola, secondo indiscrezioni raccolte da Reuters, che parla di un'operazioneSabadell dovrebbe selezionare un gruppo di offerenti finali all'inizio di, dopo la valutazioni delle offerte non vincolanti, con l'obiettivo di finalizzare un deal entro. In ogni caso, è prevista la stipula di una partnership a lungo termine con Sabadell, che manterrà il diritto esclusivo di commercializzare prestiti o transazioni finanziarie.Secondo le fonti anonime, la vendita è gestita daed è rivolta solo a operatori del settore, tra cui il colosso statunitensee le aziende rivali Fidelity National Information Services Inc (FIS) e Network International, mentre ia fare offerte.Ottima la performance di, che si attesta a 0,794 Euro, con un. Si contrae la performance dicon i prezzi allineati a 9,01 Euro, per una discesa dello 0,75%. Si muove in territorio negativo, che si attesta a 44,56 Euro, con un calo dell'1,22%.