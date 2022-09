Banca IFIS, Geertman: "Scenario incerto ma sistema Italia può assorbire nuovi flussi di deteriorato"

(Teleborsa) - "Lo scenario economico che ci troviamo ad affrontare ha subito profondi mutamenti a causa del nuovo shock dovuto alla crisi russo-ucraina, i cui effetti cominceranno a farsi sentire nei prossimi mesi. Ilo confermano, stimando una dinamica di nuovi flussi di deteriorato che, seppur più lieve quest'anno, arriverà a 82 miliardi di euro nel triennio 2022-2024, con un incremento di 10 miliardi rispetto alle precedenti previsioni di febbraio. Aiuteranno, però, ad attenuare l'impatto, il risparmio delle famiglie, la liquidità delle imprese e la solidità e redditività delle banche. Queste ultime hanno infatti realizzato un importante lavoro di de-risking sui propri bilanci e lavorano per un ulteriore miglioramento degli Npe ratios. Questo è possibile grazie all'industria italiana di investimento e servicing degli NPL che si è dimostrata infatti particolarmente vitale anche nel confronto con quella europea, svolgendo un ruolo cruciale per la stabilità del sistema". È quanto ha affermato l'in occasione di"La prima considerazione è che il Covid è stato molto meno impattante di quello che pensavamo. Su questo fronte abbiamo sostanzialmente buone notizie. Credo sia la conseguenza degli interventi pubblici, della politica monetaria e anche di tutto quello che hanno fatto le banche in termini di messa a disposizione di liquidità. Nel 2022 la produzione di Npl è stata più bassa di quello che pensavamo un anno fa. Il secondo elemento che dobbiamo considerare è che in questo momento abbiamo uno scenario macro che pone delle sfide: aumento dell'inflazione, dei tassi, e, di conseguenza, crescita del PIL molto più modesta quest'anno e trascurabile il prossimo anno. Abbiamo nel '22 una situazione migliore e nel '23 e nel '24 una situazione peggiore rispetto a quella che avevamo immaginato con l'arrivo del 'New Wave'. Il tutto insiste, tuttavia, su un tessuto abbastanza robusto: le banche sono ben capitalizzate, hanno Npe ratio molto bassi, esiste un'industria capace di assorbire la produzione di questi nuovi Npl. Abbiamo, quindi, una situazione complessiva del sistema Italia che credo possa assorbire senza grandi problemi questo deterioramento"."Gli Npe ratio sono bassi e le banche hanno pubblicamente dichiarato di volerli tenere bassi e anche ulteriormente abbassare. Ci sono state delle banche anche molto grandi e prestigiose che si sono date l'obiettivo di voler quasi azzerare questo fenomeno nel proprio bilancio. Banche che paiono molto determinate a tenere basso il valore, il che si traduce in una gestione proattiva in casa per evitare che si creino Npl ma anche nella capacità di venderli. Pur nell'attuale scenario che ha visto l'aggravarsi della situazione macro, in piena crisi russo-ucraina, hanno riconfermato questi obiettivi. Noi ci aspettiamo, dunque, che da lì venga fuori un mercato molto vivace per gli Npl"."Un anno dinamico in cui abbiamo già comprato 1,4 miliardi. Un anno in cui Banca Ifis ha svolto il suo primo anno di Piano che si avvia all'ultimo trimestre. Pur nell'attuale contesto, più complicato delle aspettative, abbiamo potuto riconfermare i nostri obiettivi di utile: pensiamo di raggiungere almeno i 120 milioni di euro quest'anno. Per noi è stato un anno impegnativo ma che ha visto anche delle grandi soddisfazioni: abbiamo avuto l'Investment grade da parte di Moody's, abbiamo avuto un incremento del nostro CET 1 ratio, della nostra capitalizzazione, che ci è stato riconosciuto per circa 400 punti base. Abbiamo avuto dei risultati, ci piace definirci resilienti. Banca Ifis è una banca diversificata, ha varie attività: non solo Npl ma anche attività di banca commerciale, di leasing, di factoring, quest'ultimo un business molto redditizio e positivamente correlato all'inflazione. Si conferma il valore di un modello di business basato sui piccoli ticket e sulla diversificazione dal momento che noi stiamo attraversando questo mercato con relativa serenità. Ciò non vuol dire che siamo 'immuni' ma significa che possiamo confermare ciò che abbiamo promesso".