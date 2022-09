"Bernini. Catalogo delle sculture" di Maria Grazia Bernardini presentato a Palazzo Cipolla

(Teleborsa) - E' stato pubblicato il volume, promosso dalla, presieduta da Emmanuele Emanuele, co-prodotto da Poema ed edito dalla Società Editrice Umberto Allemandi di Torino.viene presentatae illustrata, oltre che dalla curatrice, dall’editore, e da grandi studiosi del barocco, quali Francesco Petrucci, Claudio Strinati, Alessandro Zuccari. Giovanni Lorenzo Bernini è stato infatti il più grande interprete dell’arte barocca italiana. Un artista completo quale architetto, urbanista, pittore, disegnatore, scenografo, commediografo ma soprattutto scultore.Ila lui dedicato è il fruttodell'autrice, che ne ha ricostruito la storia, la committenza e la cronologia di ritratti, statue, gruppi scultorei, cappelle, altari, monumenti funebri, fontane e apparati effimeri realizzati dall'artista nell’arco di quasi sessant’anni. L’idea del volume risale al 1998, durante la preparazione della mostrache l’autrice ha curato insieme a. La nuova pubblicazione è fondata anche sull’ampia bibliografia berniniana e ha il suo principale punto di riferimento nella monografia di Rudolf Wittkower "Bernini. The sculptor of the Roman Baroque" del 1955."Sono molto lieto che la società Poema, ente strumentale della Fondazione di cui mi onoro essere il Presidente, abbia contribuito su mio impulso alla realizzazione di questo importante volume, che colma un vuoto di oltre sessant’anni, dalla pubblicazione del catalogo dell’opera scultorea di Giovan Lorenzo Bernini nel 1955, a cura dello storico dell’arte tedesco Rudolf Wittkower, fino ad oggi", commenta, presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, ricordando che nel 2015, su suo impulso, la Fondazione Roma dedicò a Palazzo Cipolla un’importante mostra dal titolo Il Barocco a Roma.La pubblicazione "Bernini. Catalogo delle sculture" è un’opera di 672 pagine e 510 illustrazioni, divisa inraccolti in cofanetto. Ilcontiene il, suddiviso in dieci capitoli nei quali è analizzato e raccontato l’intero percorso di Giovanni Lorenzo Bernini, dalle collaborazioni con il padre Pietro alle opere della piena e della tarda maturità; a seguire il, composto da 45 tavole a piena pagina. Ilè interamente dedicato alle s, divise in tre sezioni: Il Catalogo delle opere; le Opere attribuite o di attribuzione controversa; gli Apparati per feste e cerimonie funebri.