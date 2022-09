Boeing pagherà alla Sec 200 milioni di dollari per chiudere indagine 737 MAX

Boeing

(Teleborsa) -si è impegnata aldi dollari per, i cui difetti provocarono due gravissimi incidenti in Indonesia ed Etiopia fra l'autunno del 2018 e la primavera del 2019.La big statunitense dell'aeronautica civile ha deciso di, la Consob americana, che l'avevain merito ai due incidenti. Nello stesso tempo anche lsi è impegnato a pagareper il patteggiamento.Boeing e, in solido, il numero uno Muilenburg erano stati accusati dalla Sec didel 737 MAX, in particolar modo della, ma di aver comunque dichiarato in più di un'occasione alla stampa ed agli investitori che il velivolo era "sicuro" e che non vi erano stati errori nel processo di certificazione. Dichiarazioni che si sono poi rivelate false.Gli incidenti del 737 MAX hanno rappresentato un, che si è ripresa a fatica a causa die risarcimenti danno e soprattutto del danno d'immagine."In tempi di crisi e tragedie, è particolarmente importante che le società pubbliche e i dirigenti forniscano informazioni complete, corrette e veritiere ai mercati", ha sottolineato ilribadendo che la società ed il suo Ceo "hanno fallito in questo obbligo fondamentale. Hanno fuorviato gli investitori fornendo garanzie sulla sicurezza del 737 Max, nonostante siano stati a conoscenza di seri problemi di sicurezza"."Boeing e Muilenburg hanno messo i profitti davanti alle persone, ingannando gli investitori sulla sicurezza del 737 MAX, nel tentativo di riabilitare l'immagine di Boeing dopo i due tragici incidenti", ha affermato, Direttore della Divisione Enforcement della SEC, proseguendo "le società pubbliche e i loro dirigenti devono fornire informazioni accurate e complete quando fanno dichiarazioni agli investitori, indipendentemente dalle circostanze. In caso contrario, le riterremo responsabili, come abbiamo fatto qui".