Borse asiatiche miste. Tokyo chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana in ordine sparso per le principali borse asiatiche orfane della borsa di Tokyo rimasta chiusa per festività. Sul sentiment degli investitori pesano le decisioni restrittive delle varie banche centrali mondiali per far fronte alla elevata inflazione pagando il costo della recessione.Fermo l'indice, mentre perde terreno, che ritraccia dello 0,84%.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,29%; come pure, pessimo(-1,7%).Negativo(-1,04%); come pure, in forte calo(-2,08%).Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,14%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,12%.Il rendimento dell'tratta 0,24%, mentre il rendimento delè pari 2,69%.Tra i datisui mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (preced. 51 punti)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. 0,8%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,4%).