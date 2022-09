Circonvallazione ferroviaria Trento, RFI lancia gara da 970 milioni

(Teleborsa) -ha pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dellaLa gara - si legge nella nota ufficiale - ha un valore di circa 970 milioni di euro, di cui 930 milioni finanziati con i fondi delIl progetto è finalizzato a incentivare loferro del trasporto merci, anche in vista della crescita dei flussi nei prossimi anni con l’attivazione del Tunnel Ferroviario del Brennero. L’opera, inserita nel corridoio europeo Scandinavo-mediterraneo, è infattiuno dei lotti prioritari del potenziamento della linea ferroviaria Verona - Fortezza, accesso sud al predetto tunnel del Brennero.La pubblicazione del bando - viene spiegato -durante il quale ha avuto luogo il Dibattito Pubblico, importante momento di confronto con tutti gli stakeholder, anche territoriali, che ha consentitol’ottimizzazione delle soluzioni progettuali. Per la realizzazione dell’opera è stata nominata la Commissaria Straordinaria, Vice Direttrice Generale Sviluppo e Standard di RFI.L’intervento prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria a doppio binario di circa 13 chilometri, di cui circa 11 in galleria a doppia canna. La nuova infrastruttura avrà origine dalla linea ferroviaria esistentee si ricollegherà a sud in zona Acquaviva. La fase realizzativa sarà accompagnata dall’Osservatorio ambientale istituito da