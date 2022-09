Costco, ricavi e utili sopra le attese nell'ultimo trimestre

Costco

(Teleborsa) -, grande catena statunitense di ipermercati all'ingrosso, ha registratopari a 70,76 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2022 (terminato il 28 agosto), in aumento del 15,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Isono stati pari a 72,09 miliardi di dollari. L'è stato di 1,868 miliardi di dollari, 4,20 dollari per azione diluita, rispetto a 1,670 miliardi di dollari, 3,76 dollari per azione diluita dello scorso anno.Il, secondo dati Refinitiv, si aspettava in media un utile per azione di 4,17 dollari su ricavi per 72,04 miliardi di dollari.Le vendite nette per l'sono aumentate del 16%, a 222,73 miliardi di dollari. L'utile netto per l'anno fiscale è stato di 5,84 miliardi di dollari, 13,14 dollari per azione diluita, rispetto ai 5,01 miliardi di dollari, 11,27 dollari per azione diluita, dell'anno precedente.