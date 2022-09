ENEA sperimenta primo test drive su Toyota a idrogeno

(Teleborsa) -presso il Centro Ricerche di Enea alla Casaccia (Roma). Si è tenuto oggi 23 settembre 2022 a conclusione del percorso formativo deiorganizzata dal Dipartimento ENEA di Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, in collaborazione con Sapienza Università di Roma e Associazione Italiana di Ingegneria Chimica.Protagonista di questa esperienza, che vuol dire "futuro" in giapponese, la prima berlina, dotata di un’autonomia di 650 chilometri ed tempo di rifornimento inferiore ai 5 minuti."L’ENEA, con le sue infrastrutture e professionalità, è attiva da anni nella ricerca su idrogeno e celle a combustibile, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una mobilità a zero emissioni", ricorda, responsabile della divisione ENEA Produzione, Storage e Utilizzo dell’energia."Perdell’idrogeno in questo settore - prosegue - la maturità tecnologica da sola non è sufficiente: è necessario intervenire contestualmente anche sugli aspetti normativi, regolatori e incentivanti favorendo lasu tutto il territorio nazionale, così come è necessariodell’idrogeno favorendone la conoscenza e l’accettabilità sociale".Il Centro Casaccia dell’ENEA è stato scelto per ospitare la, il polo infrastrutturale finanziato condal Ministero della Transizione Ecologica, attraverso un accordo di programma dell’iniziativa Mission Innovation, con l'obiettivo di creare una filiera nazionale di produzione, trasporto, accumulo e utilizzo di idrogeno.