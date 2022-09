Giornata da dimenticare per Wall Street con rialzo tassi di interesse

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, in una settimana in cui le. In particolare, la banca centrale statunitense ha deciso di aumentare il livello dei tassi d'interesse di 75 punti base, fino al livello compreso tra il 3% e il 3,25%."Gli asset di rischio hanno subito pressioni sulla scia del FOMC e con le azioni che stanno digerendo l’impatto del rallentamento degli utili, del dollaro forte e dei tassi di sconto più elevati per gli asset a lunga duration, sembra", ha scritto in una nota Mark Dowding, CIO di BlueBay.Intanto,hada 4.300 punti. "L'andamento atteso dei tassi di interesse è ora superiore a quanto ipotizzato in precedenza, il che inclina la distribuzione dei risultati del mercato azionario al di sotto della nostra previsione precedente", hanno scritto gli economisti della banca d'affari., grande catena statunitense di ipermercati all'ingrosso, ha registrato nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2022., una delle più grandi società di trasporto e spedizioni al mondo, ha delineatodi dollari dopo che una domanda in calo ha fatto crollare i profitti del primo trimestre dell'anno fiscale 2023, come era già stato anticipato la settimana scorsa ha ricevuto dal Pentagono unadi dollari per lo sviluppo di prototipi per un missile da crociera d'attacco ipersonico.Il ritardo delle altre banche centrali rispetto alla FED, le prospettive sempre più cupe per l'Eurozona e la maxi riforma fiscale del Regno Unito (che ha mandato KO la sterlina e i Gilts) continuano a rafforza il biglietto verde. L', un indice del valore del dollaro statunitense in relazione a un paniere di valute straniere, scambia aiIlaccusa una discesa dell'1,19%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.704 punti, in calo dell'1,43%. Negativo il(-1,34%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'(-1,4%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i(-5,07%),(-2,03%) e(-1,71%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -4,11%.Crolla, con una flessione del 2,61%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,57%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,94%.Seduta all'insegna delLe peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,88%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,44%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,89%.In perdita, che scende del 2,87%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,1 punti; preced. 51,5 punti)15:45: PMI servizi (atteso 45 punti; preced. 43,7 punti)15:45: PMI composito (preced. 44,6 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -1,1%; preced. 0%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,1%).