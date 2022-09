Giornata tonica per l'indice del settore telecomunicazioni (+1,15%)

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

listino principale

Telecom Italia

Inwit

small-cap

Giglio

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dall'Ilha aperto a 7.225,2, in aumento di 83,21 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare sotto la parità a 267, dopo aver avviato la seduta 268.Nel, seduta positiva per, che avanza bene del 2,12%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,73%.Tra ledi Milano, avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,50%.